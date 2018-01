Governo intervém para contornar falência da Air Madrid Neste domingo continua o movimento de pessoas em busca de informações e alternativas para as passagens que adquiriram da Air Madrid, no aeroporto madrilenho de Barajas, onde fica a sede da empresa. No sábado, mais de mil passageiros estiveram no aeroporto. Cerca de 8 mil pessoas afetadas pela falência da Air Madrid foram recolocadas em outros vôos nas últimas 48 horas, segundo o Ministério de Desenvolvimento espanhol. Na noite deste sábado um vôo do plano de emergência com destino ao Brasil e à Argentina teve de ser cancelado por falta de passageiros. A companhia aérea Air Madrid, que suspendeu na sexta-feira todos os seus vôos, sem aviso prévio, atuou de forma irresponsável e deverá pagar pelos custos dos resgates de cerca de 120 mil passageiros abandonados, disse neste domingo a ministra espanhola de Fomento, Magdalena Alvarez. "Houve uma atitude irresponsável (...) Não vou qualificar de outra maneira até que os tribunais a qualifiquem", disse Alvarez a jornalistas. O governo espanhol teve de intervir para fretar aviões e encontrar lugares livres em vôos de outras empresas para transportar os passageiros da Air Madrid, disse que pedirá à companhia aérea que pague pelos custos de 6,5 milhões de euros. O plano de emergência está previsto para durar até o dia 21 e inclui apenas as viagens dos passageiros que já haviam feito o vôo de ida. O Ministério de Fomento anunciou no sábado a retirada da licença de vôo da Air Madrid. Desde maio foi intensificada a vigilância na empresa, que ficou famosa por seus longos atrasos e constantes problemas técnicos. As inspeções impediram a operação de cinco aviões da Air Madrid em sete ocasiões diferentes por não cumprir os requisitos de segurança, informou a ministra. Vôo extra para o Brasil é cancelado A suspensão do vôo do plano de emergência com destino ao Brasil e à Argentina por falta de passageiros surpreendeu o diretor de Comunicação do ministério, José María Noguerol, já que havia afirmado à Efe que o avião, que deveria partir de Barajas às 22h50, horário de Brasília, estava cheio e os passageiros haviam sido avisados. Até as 22h30 (de Brasília), os passageiros ainda estavam sendo chamados pelo sistema de comunicação do aeroporto de Barajas, e "não apareceu mais ninguém", disse Noguerol. O vôo, entre Madri, Fortaleza e Buenos Aires, deveria ter sido realizado por um Boeing 767 da companhia Air Europa, com capacidade para 263 pessoas. O avião continuará fazendo parte do plano de emergência e está previsto para decolar hoje para o Equador. Após o cancelamento do vôo, 12 passageiros foram acomodados em hotéis, e serão recolocados em vôos de outras companhias. Para a madrugada de segunda-feira está programado um vôo da Air Plus Comet para Buenos Aires. Neste domingo, sairão aviões para San José, na Costa Rica, para o Panamá e para a Romênia. Dono da companhia é hoteleiro No sábado, a Air Madrid voltou a acusar o Ministério de Desenvolvimento de levar a empresa à "asfixia econômica". A companhia aérea usou este argumento para justificar sua decisão de encerrar atividades na sexta-feira, antes de a Aviação Civil suspender sua licença para voar, como era previsto e como de fato aconteceu horas depois. O dono da Air Madrid é José Luis Carrillo, hoteleiro de 65 anos, que enriqueceu por conta própria. Ele começou trabalhando como garçom até se tornar multimilionário. Passageiros para Peru e Equador Um grupo de cerca de 50 pessoas que tinham passagens para Peru e Equador permanece em um dos terminais da companhia aérea no aeroporto de Barajas aguardando para embarcar. Eles exigiam a presença dos funcionários da Air Madrid no aeroporto. "Temos os bilhetes comprados para passar o Natal com nossas famílias, que não vemos há um ano", disse à Efe um dos cidadãos peruanos que, assim como os demais, corre o risco de passar o fim de ano longe dos parentes. O grupo permanece no aeroporto e se recusa a voltar para casa. Desde ontem, funcionários do aeroporto de Barajas fornecem comida, bebida e produtos necessários para dar atendimento aos bebês e crianças. As Forças de Segurança do Estado estabeleceram um cordão de segurança em torno do grupo, cuja presença dificulta o acesso dos demais passageiros das outras empresas. Passageiros com destino a Buenos Aires foram encaminhados para hotéis e devem embarcar na madrugada de segunda-feira em um vôo da Air Plus Comet fretado pelo Ministério de Fomento. Eles expressaram seu descontentamento pela organização da "operação retorno". Clientes da Air Madrid com passagens para outros países da América Latina fizeram críticas e afirmavam que até agora todos os aviões especiais fretados "foram para a Argentina" e se perguntaram "o que acontecerá com os demais?". A crise criada pela suspensão das operações da Air Madrid está sendo acompanhada no aeroporto de Barajas por representantes do Ministério do Fomento, Aeroportos Espanhóis e Navegação Aérea (AENA) e companhias aéreas na chamada "sala de crise".