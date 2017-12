Governo investiga bancos A Secretaria de Defesa Econômica (SDE) está investigando denúncias de que uma combinação entre bancos poderia ter ocorrido durante reunião da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban), dias depois da redução dos juros em junho, para que a queda não fosse repassada para o consumidor. O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Luiz Fernando Figueiredo, acha difícil ter ocorrido esse acerto. Segundo ele, o período atual é de expansão do crédito. Ele avalia que se um banco quer conceder crédito, e todos os outros também, não há como combinar a taxa. É uma concorrência. Mesmo com essa convicção, Figueiredo disse que o papel do governo é investigar e punir os responsáveis por práticas irregulares.