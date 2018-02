Governo investirá R$ 355 mi na pesquisa de biocombustíveis até 2008 A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse nesta quarta-feira que os investimentos do governo, incluindo as empresas estatais, em pesquisa e desenvolvimento de biocombustíveis entre 2006 e 2008 deverão somar cerca de R$ 355 milhões. Segundo ela, esse "orçamento" para o setor inclui recursos aportados pelos Ministérios de Minas e Energia e Ciência e Tecnologia, pela Petrobras e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Em pronunciamento durante o 1º Encontro Nacional do Biocombustível, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), Dilma ressaltou que boa parte dos recursos será investida pela Petrobras (cerca de R$ 129 milhões até 2008). O Ministério de Ciência e Tecnologia, por sua vez, investirá R$ 35,7 milhões em pesquisa de biodiesel e R$ 10,5 milhões na de etanol. Dilma estimou que, com o uso de biodiesel, o Brasil economizará cerca de US$ 160 milhões por ano com a redução das importações de diesel mineral. Meta A ministra reiterou que o governo está estudando a possibilidade de antecipar a meta de obrigatoriedade de mistura de 5% de biodiesel ao diesel comum, originalmente prevista para 2013. Ela ponderou, entretanto, que isso ainda está sendo avaliado tecnicamente no governo. "Temos de ser cautelosos para não cometer aventuras", argumentou ela. A ministra mencionou que, nos quatro leilões de biodiesel já realizados até hoje, foram contratados 840 milhões de litros do combustível, o que já é suficiente para atender a meta de 2% de mistura ao diesel, que começará, por lei, a ser aplicada a partir de 2008. Dilma disse, também, que o governo estima que, até o fim de 2006, deverá quase dobrar a quantidade de postos de abastecimento de combustíveis que venderão diesel misturado a biodiesel, de atualmente 2.300 para 4.010 postos. Estímulo A ministra afirmou que o governo pretende estimular empresas a desenvolverem tecnologias de produção industrial de biocombustíveis. "Hoje já temos grandes produtores de equipamentos para usinas de álcool e biodiesel. Temos um parque industrial pesado nessa área", disse Dilma. Durante sua palestra, Dilma afirmou mais de uma vez, que no futuro o País poderia vir a ter uma bio-refinaria para processar esses produtos. Dilma também afirmou que até o ano que vem pelo menos três refinarias da Petrobras já deverão estar empregando a tecnologia desenvolvida pela estatal, conhecida como H-Bio, que consiste em utilizar óleo vegetal na produção do diesel mineral, gerando um diesel menos poluente. As três refinarias que até o fim de 2007 utilizarão a tecnologia H-Bio para produzir diesel são a Refinaria Gabriel Passos (Regap), Belo Horizonte; Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), no Paraná e a Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), no Rio Grande do Sul. "Folga" O primeiro-tesoureiro da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Alexandre Furlan, previu nesta quarta em conversa com a Agência Estado, que o País conseguirá, "com uma certa folga", antecipar o cumprimento da lei que determina a mistura de 5% de biodiesel ao óleo diesel convencional. Pela lei atual, a mistura de 5% só será obrigatória a partir de 2013, mas, segundo o dirigente da CNI, no ano de 2008, quando a lei obrigará a mistura de 2%, já haverá condições de se misturarem 5% de biodiesel ao óleo diesel. Furlan, na conversa com a Agência Estado, fez a ressalva de que o País precisará de uma infra-estrutura adequada para escoar a crescente produção de biodiesel, inclusive para poder exportá-lo. Matéria alterada às 18h07 para acréscimo de informações