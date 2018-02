Governo investiu R$ 30 bi no setor de energia, diz Lobão O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse hoje que nenhum governo investiu tanto no setor de energia elétrica quanto o governo Lula. Segundo ele, de 2003 até hoje, a extensão das linhas de transmissão foi ampliada em 30%. "E são todas de muito boa qualidade", afirmou, durante entrevista. De acordo com Lobão, neste período de seis anos foram investidos R$ 22 bilhões em linhas de transmissão e R$ 8 bilhões em transformadores de energia, em um total de R$ 30 bilhões.