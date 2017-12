Governo italiano começa a articular resgate de Parmalat O ministro da Indústria da Itália, Antonio Marzano, irá reunir-se com o diretor-executivo da Parmalat Finanziaria SpA, Enrico Bondi, às 13h (de Brasília). O encontro segue-se às declarações, sábado, do primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, de que o governo irá intervir para resgatar a companhia de laticínios, que está prestes a falir. O website do governo informa que amanhã, às 10h (de Brasília), haverá reunião de gabinete para discutir a crise na Parmalat e examinar um decreto para evitar o fechamento de um dos canais de televisão de Berlusconi. A Comissão da União Européia declarou hoje estar pronta para cooperar com o governo italiano no resgate da Parmalat.