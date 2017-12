Governo italiano vai autorizar venda de fatia na Alitalia O governo italiano vai publicar um decreto autorizando a venda de uma fatia de pelo menos 12% da companhia aérea Alitalia SpA, permitindo à operadora dar início a negociações para fazer parte do grupo resultante da fusão entre a Air France Group e a holandesa KLM, que será a maior companhia aérea da Europa. A notícia foi divulgada por jornais italianos, citando o chairman do grupo, Giuseppe Bonomi. As informações são da agência Dow Jones.