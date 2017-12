Governo italiano vai se reunir para discutir Parmalat O ministro da Economia italiano, Giulio Tremonti, convocou uma reunião governamental para discutir a crise financeira da Parmalat Finanziaria SpA, disse uma fonte do governo. Tremonti deverá reunir-se com o ministro das Indústrias, Antonio Marzano; o ministro de Assuntos Estrangeiros, Rocco Buttiglione; e o ministro da Agricultura, Gianni Alemanno. O presidente do banco central italiano, Antonio Fazio, também deverá participar do encontro. No sábado, o primeiro-ministro, Silvio Berlusconi, disse que o governo poderá intervir para ajudar a Parmalat. Segundo ele, os planos estão sendo elaborados por Tremonti.