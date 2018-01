Governo já admite necessidade de aumentar os juros A necessidade de aumento dos juros para controlar o avanço da inflação não é unanimidade apenas no mercado financeiro. No governo também cresce a avaliação de que um novo aperto monetário pode ser necessário para trazer a inflação em 2003 a uma taxa pelo menos em torno de 7%, patamar já acima do teto da meta estabelecida para o próximo ano de 6,5%. A divulgação do IPCA de novembro, que ficou em 3,02% - o maior índice desde julho de 1994 - reforça essa análise. "Existe claramente uma percepção de que o Banco Central está atrás da curva, ou seja, reagindo a um movimento de alta dos preços e piora das expectativas que já aconteceu", avalia um economista do governo. A discussão, nesse momento, estaria na definição do porcentual de elevação dos juros. As apostas consideram um aumento da Selic entre dois e três pontos. "Não dá para ser menor", avaliam fontes da equipe econômica. A indicação da nova equipe econômica por parte do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, também contribuirá para a reversão das expectativas. As fontes consultadas pela Agência Estado acreditam que parte da instabilidade do mercado está relacionada ao desconhecimento dos nomes da nova equipe de governo, bem como das incertezas sobre como o próximo governo atuará no controle da inflação. Remarcação preventiva Integrantes da equipe econômica estão convencidos de que está ocorrendo uma "remarcação preventiva" numa reação a essas incertezas. Esse comportamento pode ser alterado com a "boa indicação" de nomes do novo ministério e equipe do Banco Central, além da correção dos juros. "Essas ações garantirão um espaço para o recuo do movimento atual de pressão inflacionária", disse a fonte do governo. Os economistas do governo consideram que o aumento dos preços internacionais de produtos alimentícios estão contribuindo para pressionar os preços internamente. A possibilidade de elevação das taxas de juros na próxima reunião do Copom, dias 17 e 18 de dezembro, segundo as fontes, não deverá provocar uma recessão. "O nível de atividade não está tão deprimido", afirmam. O aperto monetário, nesse momento, certamente provocaria uma diminuição da estimativa de crescimento econômico em 2003, mas não a ponto de colocar a economia em recessão, na avaliação dos economistas do governo. Eles trabalham com a estimativa de crescimento do PIB em torno de 1,5%, no próximo ano.