Governo já admite que fará mais concessões para aprovar reforma da Previdência

BRASÍLIA - Antes mesmo de concluir a votação da proposta na comissão especial, o governo já admite que terá de fazer novas concessões para conseguir aprovar a reforma da Previdência no plenário da Câmara. O argumento de interlocutores do Executivo no Congresso Nacional é de que o governo não poderia ceder em tudo já na comissão, pois precisa ter "cartas na manga" para negociar por votos no plenário, quando precisa de pelo menos 308 votos para aprovar a matéria.

Negociadores do governo já dão como certo, por exemplo, que terão de ceder e manter em 65 anos a idade para idosos carentes terem acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC). A manutenção tem sido cobrada por líderes de influentes partidos da base aliada, como do PSDB, principal aliado do governo Michel Temer. Como mostrou mais cedo o Broadcast Político, o líder do sigla na Câmara, deputado Ricardo Tripoli (SP), defende a medida.

O BPC é um benefício assistencial de um salário mínimo pago a pessoas com deficiência e idosos de baixa renda. Hoje, somente pessoas acima de 65 anos têm direito ao benefício. Para isso, precisam comprovar que a renda familiar por pessoa é menor que 1/4 do salário mínimo. No texto original da reforma, porém, o governo tinha proposto desvincular o valor do benefício do salário mínimo e aumentar a idade de acesso de idosos ao BPC para 70 anos.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A mudança, porém, enfrentou forte resistência tanto de parlamentares da oposição quanto da da base aliada. Com a resistência, o governo, então, desistiu da desvincular o BPC ao salário mínimo. Em troca, porém, o Executivo negociou com relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), o aumento, de 65 anos para 68 anos, da idade mínima para que os idosos tenham acesso ao benefício.

PLACAR: Veja a intenção de voto de cada deputado

Servidores. O governo também já admite que terá de ceder nas regras de aposentadoria dos servidores públicos, uma das categorias com maior influência sobre deputados e senadores. Hoje, funcionários públicos têm direito a se aposentar com salário integral e a ter reajustes reais iguais aos dos que estão na ativa. O relator, porém, quer limitar esses benefícios apenas àqueles que cumprirem idade mínima de 65 anos, para homens, e 62 anos, para as mulheres.

Um dos parlamentares envolvidos nas negociações sobre a reforma, o deputado Pauderney Avelino (DEM-AM) sinalizou hoje que o governo deve propor uma regra de transição para os servidores. "Vamos buscar atender alguns segmentos e estamos deixando ainda algumas situações em que continuaremos conversando, com juízes, Ministério Público, magistrados, para que possamos levar à apreciação do plenário da cada alguma alteração para aqueles que entraram até 2003, para ter transição mais adequada", disse.

Mais cedo, o relator da Previdência chegou a reconhecer que fez uma proposta alternativa para os servidores, com redução da idade mínima para a integralidade para 60 anos, em contrapartida ao aumento do "pedágio" de 30% para 50%. No entanto, essa alternativa foi recusada pela categoria. Oliveira Maia disse que qualquer nova mudança terá de ser feita por meio de votação de destaques no plenário da Câmara.