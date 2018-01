Governo já adota medidas de melhor gestão, diz secretário "É a pergunta do bingo". Foi com essa frase que o secretário de Previdência Social do Ministério da Previdência, Helmut Schwarzer, respondeu uma pergunta sobre o trabalho do consultor Vicente Falconi que prevê a possibilidade de redução em R$ 50 bilhões das despesas da Previdência no prazo de quatro anos. O estudo foi entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo empresário Jorge Gerdau. O secretário disse que hoje recebeu uma cópia das transparências da apresentação do estudo, que não dá detalhes sobre o trabalho. "Em parte são coisas que já estamos fazendo", disse ele. Segundo o secretário, as transparências mostravam ações de gestão para melhorar a arrecadação, combate às fraudes, melhoria da qualidade da base de dados do INSS e do sistema de informática. Ele disse que, este ano, o déficit da Previdência Social, graças às medidas de gestão implantadas desde o ano passado, será R$ 8 bilhões menor do que o previsto inicialmente. Segundo Schwarzer, a previsão era de que o déficit chegasse a R$ 50 bilhões, mas a estimativa, agora, é de que o resultado negativo seja de R$ 42 bilhões. O secretário disse que cerca de R$ 5 bilhões dessa economia se deve ao trabalho de melhoria da arrecadação das contribuições previdenciárias. Cauteloso, o secretário não quis se posicionar sobre a necessidade ou não da adoção de uma reforma estrutural da Previdência este ano. "Não sei", disse ele, acrescentando: "Essa é uma decisão que tem que ser discutida na esfera política. O que a sociedade quer como modelo de previdência", afirmou. Ele disse que a uma reposta a esse pergunta "está acima da sua esfera". Déficit menor e medidas Schwarzer disse que, se não fossem as medidas de gestão, o déficit daqui a quatro anos seria superior a R$ 60 bilhões. O secretário previu que, com as medidas de gestão e sem reforma estrutural da Previdência, haverá estabilização do déficit entre R$ 40 bilhões e R$ 50 bilhões. Ele disse acreditar que medidas adicionais de melhora de gestão poderão garantir uma economia superior à de R$ 8 bilhões obtida este ano, já que nem todas as medidas implementadas tiveram efeito. Algumas delas, como a conclusão do censo dos aposentados, precisam de mais tempo para surtir efeito. Para este ano, o secretário previu uma economia de R$ 125 milhões nas despesas com o censo. Para 2007, a previsão é de um corte entre R$ 600 milhões e R$ 700 milhões e, em 2008, de R$ 1,5 bilhão.