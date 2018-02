Governo japonês deve declarar que país está em deflação

A medida vem depois que os últimos dados sobre o Produto Bruto Interno Bruto (PIB) do Japão mostraram que o deflator da demanda doméstica, que reflete os preços internos, caiu 2,6% em relação ao ano passado, o maior declínio em 51 anos. O deflator do PIB, que mede as mudanças globais nos preços, aumentou 0,2%.

O Escritório do Gabinete de governo define deflação como um estado em que os preços ao consumidor caem continuamente ao longo de pelo menos dois anos. Até agora, o Japão já viu o núcleo de seu índice de preços ao consumidor cair em bases anualizadas por sete meses seguidos. Mas, como em agosto o índice apresentou sua queda mais profunda, o governo decidiu declarar que a economia japonesa está deflacionária.

O Banco do Japão (BOJ, banco central) também prevê que a economia continuará em deflação ao longo do ano fiscal de 2011. As informações são da Dow Jones.