Governo japonês estuda garantia de empréstimo à JAL O governo japonês estuda a concessão de garantias para cerca de 700 bilhões de ienes em empréstimos e outros fundos fornecidos por instituições financeiras para ajudar a companhia aérea JAL a reestruturar suas operações, publica o jornal Nikkei em sua edição de domingo. De acordo com as fontes ouvidas pelo diário, o governo pretende alocar os fundos necessários para o programa no segundo orçamento suplementar para o ano fiscal de 2009.