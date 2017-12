Governo lança fundo com a China de R$ 20 bi para infraestrutura

O porta-voz do presidente Michel Temer, Alexandre Parola, informou há pouco que o governo brasileiro lançou nesta terça-feira, 30, em parceria com o governo chinês, um fundo de investimento para obras de infraestrutura em território nacional, com aporte de até US$ 20 bilhões.

"Esse mecanismo de cooperação permitirá o financiamento de projetos de infraestrutura de interesse comum entre os dois países. O Fundo estimulará a ampliação da agenda entre o Brasil e a China, incluindo projetos de alto valor agregado em áreas diversas e será fonte adicional de recursos para superar as limitações de setores fundamentais como infraestrutura, manufatura e agronegócios", explicou Parola.

Segundo ele, o Fundo entrará em operação a partir de junho e será administrado por uma secretaria-executiva, sob responsabilidade da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento. "Trata-se de mecanismo inovador de financiamento, com acordo paritário na gestão, e que criará importantes oportunidades de diálogo e de aproximação entre o Brasil e a China".

Parola destacou ainda que o presidente Michel Temer "congratula-se com o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, pastas que tiveram papel fundamental no êxito de ambas as iniciativas", citando também a solicitação brasileira apresentada hoje ao secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para iniciar processo de acessão à Organização.