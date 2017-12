Governo lança linha de crédito para jovens sem-terra O ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, lança hoje no Rio Grande do Sul, o Programa Nossa Primeira Terra, que, segundo o governo, vai beneficiar 32 mil jovens rurais sem terra, ou filhos de agricultores familiares, na faixa de 18 a 24 anos, que desejam permanecer no campo e investir em uma propriedade. A linha de crédito, uma das três que compõem o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNRC), vai investir R$ 520 milhões, durante três anos, por meio de financiamento com juros reduzidos e fixos, proporcionando o acesso a terra a 32 mil jovens do campo. Segundo o ministro Miguel Rossetto, o Programa de Crédito Fundiário também vai beneficiar os trabalhadores rurais mais pobres, em especial os do Semi-Árido Nordestino, que terão acesso ao crédito com a Linha Combate à Pobreza Rural; e os agricultores familiares com pouca terra que desejam ampliar sua propriedade e produção, com a Linha Consolidação da Agricultura Familiar. As informações são da Agência Brasil.