Governo lança plano para desarmar pressão, diz Financial Times O Financial Times informa hoje que o governo brasileiro anunciou uma plano de investimentos de US$ 5,1 bilhões de financiamentos para o desenvolvimento industrial "em meio a crescentes pressões por políticas economicas e sociais mais agressivas". O diário britânico explica que "o ambicioso plano" inclui isenções fiscais para modernizar maquinários, nova legislação, investimentos para pesquisa e desenvolvimento, campanhas de marketing interncional, redução de burocracia, principalmente na alfândega. Segundo o jornal, com o plano "o governo espera desarmar a crescente insatisfação entre trabalhadores, empresas e organizações sindicais após um ano de austeridade econômica".