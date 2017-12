Governo lança portal que integra dados sobre o mercado de trabalho no País

BRASÍLIA - O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) lançou nesta quarta-feira, 1, um banco de dados online com informações sobre o mercado de trabalho no País. A plataforma integra, inicialmente, os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Sistema de Registro de Empresas de Trabalho Temporário (Sirett) e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). O sistema contará também com dados do mercado informal, seguro-desemprego, abono salarial e FGTS.

As atualizações serão mensais e ocorrerão em conformidade com as divulgações do Ministério. Os cruzamentos de informações e dados sobre o emprego estarão disponíveis através do portal lançado hoje. O ministro interino da Pasta, Francisco Ibiapina, afirmou que o objetivo do portal é integrar em um ambiente único todos os dados para gerenciar melhor as ações do governo sobre o mercado de trabalho.

"Todos os Estados e municípios terão dados no portal e esperamos que essa iniciativa auxilie as políticas públicas de emprego no Brasil", disse Ibiapina. O sistema já começou a funcionar e está disponível no endereço eletrônico do MTE.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Caged. O novo portal com dados sobre o mercado de trabalho no País não substituirá as divulgações mensais que a Pasta realiza. Os dados do Caged continuarão a ser divulgados mensalmente. A partir de agora, após as divulgações mensais, os números estarão disponíveis também para que sejam cruzados através do novo portal lançado pelo MTE.

O objetivo do ministério é integrar dados de empregos formais e informais à plataforma. Segundo o ministro interino da Pasta, Francisco Ibiapina, o MTE "espera que essa iniciativa auxilie as políticas públicas de emprego no Brasil". O sistema ainda não conta com informações sobre o mercado informal de trabalho, mas a integração desses dados à plataforma está nos planos do ministério.

A nova ferramenta lançada pelo MTE cruza dados relacionados ao emprego e cria gráficos para avaliação. Através do portal, é possível visualizar se o trabalhador foi desligado por justa causa ou sem justa causa, por exemplo. O desempenho dos setores continuará disponível, como já acontece na divulgação do Caged.

As ocupações por setores também poderão ser visualizadas com a ferramenta. Em uma pesquisa avançada, o dispositivo separa as informações por ano, período, faixa salarial, sexo, ocupação, entre outras possibilidades. O usuário tem a possibilidade de selecionar os dispositivos que atendem à demanda através do portal.

Para acessar a ferramenta, clique aqui.