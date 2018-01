Governo lança projeto de previsão de safra por satélite O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, está na sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para o lançamento do Projeto de Aperfeiçoamento Metodológico do Sistema de Previsões de Safra no Brasil. Segundo ele, o levantamento de safra via satélite permitirá aos produtores agrícolas comercializarem melhor a sua produção e possibilitará ao governo adotar políticas públicas dirigidas aos segmentos mais necessitados. Rodrigues afirma que, com a tecnologia, os produtores poderão vender sua produção no melhor momento, quando as estimativas indicarem safra acima ou abaixo do estimado do anteriormente. ?Além disso, permitirá ao governo adotar políticas de apoio quando houver excesso ou redução na safra agrícola?. De acordo com o ministro, os levantamentos por satélite serão feitos para as culturas de café, laranja, cana-de-açúcar e grãos em geral. Ao contrário do que acontece atualmente, quando os levantamentos são feitos a cada dois meses, as estimativas por satélites serão feitas a cada semana. A proposta do ministério é estender as previsões para os demais países do Mercosul. "Falta uma visão adequada do tamanho da safra no bloco", afirmou o ministro.