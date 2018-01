Governo lançará pesquisa sobre racionamento O governo deverá realizar uma pesquisa entre os consumidores de energia para saber os resultados do programa de racionamento e fazer os ajustes necessários nas medidas de redução do consumo de energia. O ministro de Minas e Energia, José Jorge, anunciou este propósito governamental na abertura da reunião do Fórum de Secretários Estaduais de Energia. Segundo Jorge, a realização da pesquisa foi autorizada, ontem, na reunião da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE). A pesquisa será coordenada pelo Ministério, juntamente com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O ministro disse que o objetivo é examinar o racionamento do ponto de vista do consumidor e levantar quais foram as medidas usadas por cada setor para economizar energia. "Queremos saber por que deu certo, onde não deu certo e o que devemos modificar", disse o ministro. Ele, no entanto, não soube dizer quando será iniciada a pesquisa e qual será o universo por ela abrangido.