Governo libera R$ 1 bi para comercialização agrícola O governo anunciou hoje a liberação de R$ 1 bilhão para garantir a comercialização de produtos agrícolas que estão com problemas no mercado, como arroz, algodão e farinha de mandioca, informaram dirigentes agropecuários após se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhados do ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. O presidente da Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Valter Potter, informou que, de imediato, o governo vai liberar R$ 400 milhões para a compra dos estoques e desfazer os efeitos negativos das importações do produto. Os R$ 600 milhões restantes, segundo ele e o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) e vice-presidente da Confederação da Agricultura e da Pecuária do Brasil (CNA), Carlos Sperotto, serão liberados em agosto. O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, não participou do encontro, mas se reunirá com os representantes do setor, segundo eles informaram. No encontro com o presidente, os produtores pediram, também, o alongamento de suas dívidas. Segundo ele, Lula se teria mostrado sensível à reivindicação e pedido ao ministro da Agricultura que analisasse o pleito da categoria, cujo custo os dirigentes estimam em até R$ 10 bilhões, embora prefira não falar em números exatos. O encontro com Lula serviu justamente para líderes do setor rural pedirem um socorro para o setor, prejudicado com a importação de produtos como arroz, algodão e farinha de mandioca. Tentando demonstrar otimismo e confiança, Lula reiterou, no encontro, que não há mudanças nos rumos da economia e salientou que o Brasil possui, hoje, uma economia respeitada no mundo.