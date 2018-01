Governo libera R$ 1 bilhão para comercialização de soja Enquanto o Ministério da Agricultura corre para superar os obstáculos burocráticos e anunciar os dois novos mecanismos de apoio à comercialização de soja, foi publicada no Diário Oficial a Medida Provisória (MP) 298, que prevê R$ 1 bilhão para a oleaginosa. A liberação era aguardada desde o dia 12 de maio, quando o governo anunciou que apoiaria a comercialização de soja por meio de contratos de opção privada. O mercado não se adaptou ao novo mecanismo e, após um único leilão, o governo foi forçado a propor um novo tipo de apoio à safra de soja. Dois mecanismos substituirão as opções privadas de soja. O primeiro é o Prêmio de Equalização da Soja (Pesoja) e tem como público-alvo o comprador do produto. As indústrias e exportadores entrariam num leilão organizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e arrematariam o prêmio. Ao arrematá-lo, eles ficam com a obrigação de pagar o "preço cheio" da soja aos produtores e têm o direito de receber esse valor posteriormente do governo. O segundo mecanismo, o Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (Pepro), tem as mesmas características e será oferecido direto ao produtor, desde que ele não esteja com problemas cadastrais junto ao Siafi, Cadin ou Serasa. Mesmo com a troca das opções privadas pelo Pesoja e pelo Pepro, o Ministério da Agricultura quer gastar o montante previsto na MP 298.