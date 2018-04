Governo libera R$ 500 mi para produtor do Centro-Oeste O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou em reunião extraordinária a criação de uma linha de crédito de até R$ 500 milhões para o refinanciamento de dívidas de investimento de produtores rurais da região Centro-Oeste. O crédito será concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com recursos da própria instituição e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Em comunicado, o CMN diz que a finalidade da nova linha de crédito é "permitir a liquidação do valor correspondente à prestação de 2008 ainda não amortizada". A linha de crédito poderá ser usada para o refinanciamento das linhas de crédito dos programas de investimento agropecuários no âmbito do BNDES, inclusive no Finame Agrícola Especial. A nova linha de crédito terá de seguir o limite de financiamento de até 40% do valor da prestação de 2008. O empréstimo terá prazo de financiamento de até três anos, sendo o primeiro pagamento em 2009. O financiamento terá juro de 7% a 10,25% ao ano. Segundo a decisão do CMN, as garantias poderão ser relacionadas às safras 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011.