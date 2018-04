Governo libera R$ 62,5 mi para obras em aeroportos

A liberação da verba do Orçamento da União de 2009 consta de portaria do Ministério da Defesa publicada na edição de hoje do "Diário Oficial da União" e os termos dos convênios que detalharão os compromissos dos Estados para repasse dos recursos serão assinados até 30 de setembro próximo.

As contrapartidas estaduais serão de 15% a 30%. De acordo com a portaria, os termos dos convênios só serão confirmados depois que os governos dos Estados conseguirem autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para realizar as obras e tiverem realizado licitação para contratação de empresa.

As obras serão realizadas nas seguintes localidades: Carauari e Maués (AM), Porto Seguro (BA), Camocin (CE), Cachoeiro de Itapemirim (ES), Goiás (GO), Ubá (MG), Campo Grande e Porto Murtinho (MS), Juara (MT), Salinópolis e Novo Progresso (PA), Monteiro (PB), Serra Talhada (PE), Floriano (PI), Maringá (PR), Volta Redonda/Piraí (RJ), Ji-Paraná (RO), Vacaria (RS), Correia Pinto, São Joaquim e Chapecó (SC) e Sorocaba (SP).