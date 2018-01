Governo libera R$ 7 bilhões para transportes neste ano O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, afirmou que o governo federal colocou à disposição neste ano, R$ 7 bilhões para investimentos em transportes, valor bem maior do que os R$ 4,5 bilhões do ano passado e da média dos últimos anos, por volta de R$ 3,5 bilhões. O secretário disse, entretanto, que a liberação desses recursos não significa necessariamente que eles serão totalmente gastos. "Essa é uma questão de execução de projetos. É preciso que se tenha cuidado para que antes da realização do gasto sejam tomadas as precauções para que as determinações do TCU e da CGU sejam atendidas", afirmou. Levy também destacou os recursos que o governo colocou neste ano à disposição para obras de saneamento, um total de aproximadamente R$ 800 milhões. "Esse valor é maior que o gasto feito nos últimos oito anos", disse. Levy também informou que, neste ano, o governo investiu bastante em recuperação de carreiras do setor público, o que elevará o gasto com pessoal 11,6%, acima da inflação e do crescimento econômico previsto para este ano, atingindo R$ 93,4 bilhões.