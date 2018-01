Governo Lula fez "pacto com o diabo" na economia, diz Alencar O vice-presidente José Alencar disse hoje que o governo fez um "pacto com o diabo" ao referir-se à política econômica adotada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, logo que tomou posse. Segundo Alencar, essa política econômica foi adotada para controlar a situação de instabilidade financeira herdada dos últimos meses do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A partir do momento em que foi adotada, essa política econômica passou a ser elogiada pela banca internacional, disse Alencar, que participa de sabatina promovida hoje pelo jornal Folha de S.Paulo. O presidente Lula e o vice-presidente Jose Alencar participaram hoje da Semana Mundial da Alimentação,no Palácio do Planalto Ele voltou a fazer críticas à política monetária do Banco Central, que usa as altas taxa de juros como instrumento para controlar a inflação. O vice-presidente afirmou que as taxas de juros no Brasil são, em média, dez vezes mais altas que a de outros países e disse que, mesmo que a taxa de juros fosse elevada a 100%, ainda seria ineficaz para controlar os preços administrados e os preços dos derivados de petróleo, influenciados por cartel internacional.