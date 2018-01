Governo Lula quer aumentar fluxo de turistas estrangeiros O governo Lula quer mudar as estatísticas que indicam que o País recebe apenas 0,6% do fluxo de turistas internacionais. "O turismo é hoje o maior negócio do mundo. Supera os setores de telecomunicações e energia e alcança a cifra de US$ 3,3 trilhões, o que equivale a 10% do PIB mundial", disse o ministro do Turismo, Walfrido Mares Guia, em palestra a empresários na Associação Comercial do Rio de Janeiro. O governo pretende fazer este ano uma divulgação maciça das belezas naturais e culturais do Brasil no exterior em 30 feiras internacionais e seis workshops, com a intenção de dinamizar o setor, principalmente pelo seu caráter de gerador de empregos. Serão investidos entre R$ 20 milhões e R$ 30 milhões para promover o Brasil nesses eventos. Dados da Organização Mundial do Turismo, órgão das Nações Unidas (ONU), revelam que o total de turistas internacionais somou 700 milhões de pessoas em 2003, contra 25 milhões em 1950. O ministro disse que o fluxo de turistas estrangeiros em todo o mundo deve chegar a 1 bilhão em 2010. Mares Guia destacou que um emprego no turismo tem a vantagem de ser gerado com um investimento baixo, em torno de R$ 15 mil a R$ 20 mil. Ainda segundo o ministro, para alcançar a meta de 1,2 milhão de novos postos de trabalho até 2007, serão precisos investimentos de R$ 18 bilhões a R$ 20 bilhões em quatro anos.