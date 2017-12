Governo Lula recebe mais elogios em Washington O secretário assistente interino de Estado dos EUA para o Hemisfério Ocidental, J. Curtis Struble, elogiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em seu discurso no seminário Crises e Oportunidades para a América Latina, promovido pelo Conselho das Américas. "O presidente Lula está preparado para aprofundar reformas econômicas", afirmou Struble. Também o enviado especial do conselho de segurança nacional dos EUA para o Hemisfério Ocidental, Otto Reich, desejou sucesso ao presidente Lula em seu programa de combate à fome e disse que os EUA estão dispostos a oferecer toda assistência ao Brasil em tal tarefa. Ambos os palestrantes reafirmaram o compromisso norte-americano com a Alca. Struble disse que o governo norte-americano ainda está comprometido com o prazo de implementação da Alca, que é janeiro de 2005. Já Reich ressaltou que a postura do presidente George W. Bush em relação à Alca é ainda de firme compromisso. "Nada de novo aconteceu para mudar a visão do governo norte-americano em relação à Alca", disse ele, em resposta a uma pergunta sobre se a posição do Chile no conselho de segurança, opondo-se à guerra contra o Iraque, poderia diminuir a prioridade do governo dos EUA em relação à Alca.