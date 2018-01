Governo mantém disputa sobre o açúcar na OMC Uma delegação de cinco países beneficiados pela política açucareira da União Européia (UE) desembarca nesta sexta-feira no Brasil com a missão de pressionar o governo a desistir do questionamento do sistema europeu na Organização Mundial do Comércio (OMC). O apelo dos representantes de Maurício, Guiana, Fiji, Suazilândia e Belize não deverá surtir efeito. Nesta quinta-feira, os ministro das Câmara de Comércio Exterior (Camex) autorizaram o início do contencioso contra a União Européia (UE) sobre esse tema assim que os estudos necessários para substanciar o caso estejam concluídos. Parceiro da Austrália nessa briga, o Brasil deverá esperar até abril para pedir a formação de um comitê de arbitragem (painel) ao Órgão de Solução de Controvérsias da OMC. O prazo atende a dois objetivos. Primeiro, será o tempo necessário para que a Tailândia conclua o período mínimo de consultas à UE sobre o mesmo tempo, de 60 dias, e torne-se uma nova aliada do Brasil e da Austrália. Segundo, garantirá o início e a conclusão dos estudos econômicos que ainda faltam. As delegações dos cinco países serão recebidas no Itamaraty, onde participarão de uma reunião técnica com representantes dos ministérios das Relações Exteriores, do Desenvolvimento e da Agricultura e de um almoço com o chanceler Celso Amorim. O governo brasileiro já tem o argumento pronto. Vai acentuar que o Brasil levará o caso à OMC. Mas acrescentará que a queixa envolverá a política européia de importação de açúcar demerara (semi-refinado) dos países da Ásia-Caribe-Pacífico (ACP). O caso que o Brasil e os aliados encaminharão a Genebra envolve duas queixas. A primeira, que a UE exporta excedentes da produção interna de açúcar, obtida a partir da beterraba, que é subsidiada. Os estudos já realizados indicam que esses embarques somam 3,6 milhões de toneladas ao ano e causam prejuízos anuais de US$ 500 milhões aos países com maior produtividade nesse setor - por conta da queda nos preços internacionais do açúcar e do deslocamento desses competidores em outros mercados. A segunda queixa é que diz respeito à ACP. O caso parte da constatação de que a UE importa cerca de 1,6 milhão de toneladas ao ano de açúcar demerara de 17 países da ACP com isenção de tarifa de importação e a preços domésticos - US$ 600 a US$ 700 por tonelada. Esse tópico não será questionado, mesmo porque o Brasil foi um dos países que concordou com a autorização dada pela OMC a essas operações. A briga girará em torno do destino dado a esse produto em território europeu. Refinado, principalmente por companhias britânicas, o açúcar é exportado com subsídios, que reduzem o preço de venda a US$ 200 por tonelada. Além disso, a UE resiste a contar esses benefícios no compromisso de redução de subsídios, assumido na Rodada Uruguai da OMC. "Se a União Européia quiser comprar o açúcar demerara da ACP, refinar e consumir internamente, tudo bem, concordamos", afirmou um diplomata. "Mas terá de arcar sozinha com o custo dessa assistência. O Brasil já paga sua parte. Os europeus que paguem a sua." Nos cálculos do Itamaraty, o Brasil perde quatro vezes com a política européia para o açúcar. Isso porque abriu mão de uma boa fatia do mercado europeu, que consome 14 milhões de toneladas de açúcar ao ano. A participação brasileira nesse mercado é de 1,4%, enquanto a dos países da ACP, de 94%. Depois, perde espaço em outros mercados, que absorvem o "açúcar europeu". É também prejudicado pela depressão dos preços internacionais. Por fim, a renda dos produtores europeus é engordada em detrimento da dos brasileiros. Fontes da diplomacia avaliam que a vinda das cinco delegações faz parte da estratégia da própria União Européia de desmotivar o Brasil a levar adiante esse contencioso. Beneficiados por essa política que distorce o comércio internacional do açúcar, os países da ACP são os mais alinhados à posição européia na negociação de temas agrícolas na Rodada Doha da OMC. Das cinco delegações que estarão em Brasília duas terão como integrantes os embaixadores na UE, em Bruxelas - a da Suazilândia e a de Fiji.