Governo mantém juro estável Deu o que era esperado. O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve estável a taxa de juro básica da economia (Selic) em 18,5% ao ano, sem mexer no chamado viés, que continua neutro. O viés indica se o Banco Central pode alterar os juros básicos antes da próxima reunião do Copom para cima ou para baixo. No caso, o Copom sinaliza que não haverá mexida da taxa até a próxima reunião, em junho. Por que o governo mantém o juro? O risco de alta futura da inflação está ligado à esta decisão do Copom. Neste momento, a inflação está dando sinais de controle e queda, o que justificaria até um recuo da taxa de juro. Acontece que as turbulências do mercado internacional trazem preocupação sobre o futuro da inflação. O ponto de preocupação é o dólar. O Brasil depende de um grande fluxo de capital externo para fechar suas contas este ano, algo entre US$ 23 bilhões e US$ 25 bilhões, dependendo da estimativa. A expectativa é que o País consiga este dinheiro sem grandes dificuldades, mas as mudanças no mercado norte-americano podem alterar esta realidade. Por que o juro dos Estados Unidos afeta o Brasil? O problema é que os juros nos Estados Unidos estão subindo. Na semana passada, a taxa básica subiu de 6% ao ano para 6,5% ao ano. Este aumento atrai os investidores internacionais para os títulos norte-americanos. Pior para o Brasil, que precisa enfrentar a saída de dólares destes investidores, que vendem ativos aqui para colocar o dinheiro lá. A saída maior de capital e um fluxo menor de entrada reduzem os dólares disponíveis no mercado brasileiro. Com isso, a moeda norte-americana fica mais cara, o que pressiona a inflação - por conta dos produtos importados e também do aumento interno dos preços dos produtos exportados. É aí que entra o governo com sua taxa Selic: mantém o juro em 18,5% ao ano como prevenção contra futuras altas da inflação. Este nível de juro é necessário? Não faltam prós e contras do atual nível de juro. É consenso que o Brasil ainda tem juros muito elevados para os padrões internacionais. É uma taxa de 18,5% para uma inflação estimada em 6% para este ano, se usamos como referência a taxa média da meta acertada com o Fundo Monetário Internacional. Isso equivale a uma taxa real de 11,8% ao ano. De fato, o governo está sendo conservador. Não se quer ter uma imagem de instabilidade de rumo. Se reduz os juros agora, e depois se torna necessário um novo aumento das taxas, a imagem de credibilidade do País poderia ser afetada. Por isso o governo está escolhendo pagar mais caro agora - e o preço é um menor crescimento da economia e a manutenção de custos muito elevados para a dívida pública. Falta de equilíbrio favorece juro alto Este é o preço que o Brasil paga por ser uma economia que não alcançou estabilidade perante os padrões internacionais. Sem dúvida, o quadro de fortes oscilações no mercado norte-americano afetaria menos a economia brasileira se o cenário interno fosse mais favorável. Taxa de juro alta é o preço pelo risco elevado, real ou imaginário, segundo a avaliação dos investidores. A inflação está menor, mas o risco do dólar mais alto, e a pressão da alta dos preços do petróleo, podem criar nova onda de aumento de preços. Os gastos públicos mostram mais controle, mas ainda está longe de o Brasil ter resolvido seu problema de déficit, incluindo aí o caso da Previdência Social, que teve uma melhora mas ainda não trouxe a solução definitiva.