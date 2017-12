Governo mantém Taxa de Juros de Longo Prazo em 9,75% Pelo terceiro trimestre consecutivo, a equipe econômica do governo Lula decidiu manter em 9,75% ao ano a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) no primeiro trimestre de 2005. A decisão foi tomada nesta quinta-feira pelos membros do Conselho Monetário Nacional (CMN). O valor da TJLP ficará em 9,75% até 31 de março. Desde abril, a TJLP, que corrige principalmente os financiamentos ao setor produtivo oferecidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), permanece em 9,75%. O diretor de Normas do Banco Central, Sérgio Darcy, atribuiu a manutenção da TJLP à perspectiva de maior inflação em 2005. "A expectativa de inflação está acima da meta que se busca para o ano", admitiu o diretor do BC. Para a definição do cálculo da TJLP, o CMN utiliza dois valores de referência: a meta de inflação para os próximos 12 meses e o prêmio de risco do País. Pelos números divulgados nesta quinta-feira, no cálculo da TJLP a perspectiva de inflação em 12 meses subiu de 5,25% para 5,5%, enquanto o prêmio de risco caiu de 4,5% para 4,25%, fazendo com que a taxa ficasse com o mesmo valor em relação ao último trimestre desse ano. Darcy explicou que essa expectativa de inflação usada para a definição do valor da TJLP "segue a tendência do mercado para todo o ano de 2005".