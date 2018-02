Governo manterá reajuste de 5% aos aposentados O ministro interino da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, disse nesta quinta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manterá o acordo firmado com as entidades representativas dos aposentados com relação aos reajuste e pensões com valor superior a um salário mínimo. Ele explicou que o instrumento ainda não está definido. Mas assegurou que o aumento de 5% aos benefícios será dados. "Estamos procurando uma forma jurídica que será definida ainda hoje pela casa civil", afirmou o ministro após uma reunião com representantes de entidades de aposentados. De acordo com Gabas, existem três alternativas: um decreto contemplando os 5%; uma medida provisória para o aumento real mais um decreto para a correção da inflação; ou apenas outra MP modificada, dando 5% e um pouco mais, para não ficar igual à anterior. O ministro informou que a Previdência já encaminhou as alternativas para Casa Civil a quem caberá tomar a decisão. Ele explicou que o Executivo tinha que esperar o prazo original da MP vencer para tomar uma medida. "Se fosse antes, estaríamos desrespeitando o Congresso". Irresponsabilidade Gabas classificou como "irresponsabilidade" o índice de 16,7% proposto por parlamentares de oposição para o reajuste dos benefícios. "Não é possível , não cabe no orçamento da Previdência Social. É uma irresponsabilidade, um jogo eleitoreiro. A mesma oposição que defende os 16,7% propõe uma reforma já para a Previdência social alegando que tem déficit. Isto é uma grande contradição". Os aposentados que participaram da reunião com o ministro saíram satisfeitos do encontro. João Inocentini, da Força Sindical, disse que para os aposentados não importa o instrumento que será usado, o que importa é que o acordo será mantido. Este texto foi atualizado às 15h47.