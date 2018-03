Governo marca para dezembro leilão da usina Belo Monte

Mesmo com todas as indefinições causadas pela falta da licença ambiental, o governo marcou para o dia 21 de dezembro a data para a realização do leilão da usina hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu (PA). A previsão consta de portaria publicada nesta sexta-feira, 30, no Diário Oficial da União com as diretrizes para a realização da licitação.

Ao fixar essa data, o Ministério de Minas e Energia admite um novo atraso em suas expectativas, já que, do mais recente balanço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), constava que o leilão ocorreria até o dia 15 de dezembro.

Para poder fazer o leilão, porém, o governo ainda precisa da autorização do Tribunal de Contas da União (TCU) e da licença ambiental prévia a ser concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama).