Governo: MP para não reajustar FGTS O governo estuda a edição de uma Medida Provisória para barrar novas ações relativas à correção do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Segundo o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Marco Aurélio de Mello, o governo não pode simplesmente alterar o prazo, de 30 para 5 anos, para o trabalhador entrar com ação na Justiça relativa à correção do saldo do FGTS. A proposta tem objetivo de reduzir o prejuízo esperado pelo governo com a provável derrota no julgamento do STF. De acordo com Marco Aurélio, ainda que o texto da MP altere o prazo, ela não poderá ter o efeito imediato, uma vez que os 5 anos terão de ser contados a partir da edição da medida. Trabalhadores que não entraram com ação na Justiça O ministro fez uma única ressalva, quanto ao efeito da MP no caso de trabalhadores que ainda não ingressaram na Justiça. Pela legislação atual, os prazos para se recorrer à Justiça para reposição das perdas terminam em 2019, no caso do Plano Verão, e 2020, para o Plano Collor. Na interpretação do ministro Marco Aurélio, se a MP com a redução de prazos for editada ainda este ano, os trabalhadores só poderão recorrer contra essas perdas até 2005. Se a MP cancelar esses prazos, estará contrariando o princípio da segurança jurídica.