Governo não aceita pressão nos juros O governo mandou hoje um recado bem concreto para os investidores: não vai aceitar pagar qualquer nível de juro que estejam pedindo. No leilão de títulos públicos, nesta manhã, o Tesouro Nacional se recusou a vender títulos prefixados, porque as taxas de juros pedidas estavam muito altas. Segundo apurou Lucinda Pinto, as taxas pedidas pelo mercado nos títulos prefixados (Letras do Tesouro Nacional) de 210 dias ficaram entre 20,7% e 20,75% ao ano. Nos papéis longos, de 357 dias, os juros pedidos bateram entre 21,65% e 21,70% ao ano. No último leilão de título prefixado, as taxas máximas foram de 20,31% ao ano para papéis longos. Agora à tarde, o secretário do Tesouro Nacional, Fábio Barbosa, explicou que o governo não aceita pagar qualquer juro nos leilões de títulos, argumentando que as taxas precisam ser adequadas para o Tesouro e para os investidores. Ele disse que não acredita que haverá um jogo de queda de braço entre o governo e o mercado, segundo reportagem de Adriana Fernandes. E disse que os juros pedidos não são refletem os fundamentos reais da economia brasileira. A princípio, o mercado reagiu bem, reduzindo levemente as taxas no mercado futuro de juros, segundo os contratos de outubro, os mais negociados atualmente.