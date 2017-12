Governo não analisou proposta de redução da meta de superávit primário, diz Levy

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse nesta quinta-feira que a proposta de redução da meta de superávit primário de 2015 feita pelo relator do Orçamento de 2015, senador Romero Jucá (PMDB-RR), não foi discutida pelo governo.

"Não analisamos essa questão", afirmou o ministro a jornalistas ao deixar reunião com o vice-presidente da República, Michel Temer.

Na quarta-feira, Juca informou que irá propor uma redução da meta de superávit primário de 2015 para R$ 22 bilhões, correspondente a 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB). A atual meta de superávit – economia de gasto para o pagamento de juros da dívida pública – deste ano é de R$ 66,3 bilhões, equivalente a 1,1% do PIB.

Diante da queda da arrecadação devido à economia fraca e despesas públicas em nível elevado, o governo ainda não conseguiu fazer economia de gastos, registrando nos 12 meses encerrados em maio déficit primário de 0,68% do PIB.

O Ministério do Planejamento afirmou que a avaliação do governo sobre a proposta do relator do Orçamento de redução da meta de superávit primário será feita em 22 de julho, quando o governo publicará o relatório de receitas e despesas.

Emendas. Na saída do encontro com Temer, Levy também foi questionado por jornalistas sobre a liberação de recursos de emendas parlamentares para o atendimento da base de apoio do governo no Congresso. O ministro afirmou que as verbas serão liberadas conforme uma programação pré-estabelecida.

"Há expectativa de liberação dos R$ 5 bilhões. Está reservado esse dinheiro. Há reserva explícita desses recursos", disse.

Na segunda-feira, foi publicado decreto no qual o governo apresentou um cronograma de liberação até dezembro do montante de R$ 4,933 bilhões em emendas.