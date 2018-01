Governo não dará incentivo a outros setores, diz Furlan O ministro do Desenvolvimento e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, afastou a possibilidade de o governo conceder algum tipo de benefício para o setor de bens de capital, semelhante ao concedido à indústria automobilística. Segundo ele, o governo deve "desonerar" os investimentos através da reforma tributária, a ser encaminhada ao Congresso Nacional. "Sou favorável a um incentivo horizontal, para todos os setores, e que seja permanente e não restrito a prazos curtos", disse Furlan em entrevista à imprensa, no auditório do BNDES, onde participou do Forum das empresas de Serviços de Engenharia.