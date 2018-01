Governo não divulga hoje termos do acordo com FMI O ministro do Planejamento, Guido Mantega, disse à Agência Estado que o governo não anunciará hoje os termos do acordo em negociação com o Fundo Monetário Internacional (FMI). "Não será anunciado nada porque não temos pressa. Estamos com tempo para decidir quais as condições mais adequadas", disse o ministro ao lembrar que o acordo atual tem vigência até dezembro. Mantega afirmou que o Brasil está numa situação mais confortável para negociar com o FMI. "As negociações anteriores ocorreram no sufoco de uma crise. Agora, podemos renovar o acordo, se for o caso, em condições favoráveis", disse.