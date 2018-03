Governo não quer arrecadar mais nem menos, diz Palocci O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, afirmou hoje, durante debate na TV Câmara, que o governo não pretende "arrecadar nem mais, nem menos" com a proposta de reforma tributária. Segundo ele, a carga tributária no Brasil já é alta, o que impede o aumento. E por outro lado, não há como reduzir essa carga num primeiro momento, em função da falta de recursos dos governos. "Nosso compromisso é não aumentar a carga. Queremos mais qualidade do imposto. E para as pessoas queremos um imposto mais justo", afirmou. Palocci disse que é preciso inverter a atual situação, na qual as famílias mais pobres pagam 25% de impostos indiretos na compra de alimentos, enquanto as mais ricas pagam apenas 12%. Na avaliação do deputado Mussa Demes (PFL-PI), que participa do debate, a proposta entregue pelo governo deverá ser aprovada, já que traz muito do que já foi acordado entre os parlamentares na antiga comissão especial de reforma tributária. Demes alertou que alguns "reparos e ajustes" precisarão ser feitos, já que a proposta deixou de fora a discussão sobre origem e destino da cobrança do ICMS e também não trata do mecanismo de impedimento de edição de medidas provisórias que tratem de temas tributários. Para o deputado Virgílio Guimarães (PT-MG), a proposta do governo já tem consenso naquilo que é essencial. Segundo ele, os compromissos de não aumentar a carga tributária e de não promover um crescimento do ganho tributário da União já garantem um grande consenso na aprovação.