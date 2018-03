Governo não tem como proibir a Vasp de suspender vôos O comandante da Aeronáutica, brigadeiro Luiz Carlos da Silva Bueno, disse hoje que o governo não tem como proibir a Vasp de continuar suspendendo os vôos com ocupação abaixo de 50%. Segundo ele, na reunião de hoje com o ministro da Defesa, José Alencar, e representantes do DAC e da Infraero foi comunicado que técnicos do DAC já estão realizando uma auditoria na Vasp e somente após a conclusão desse trabalho o governo terá condições de decidir o que fazer. Segundo Bueno essa auditoria estará concluída amanhã. Questionado se uma das saídas pode ser o cancelamento da concessão da Vasp, Bueno disse que descarta uma medida tão "drástica". "Não aposto isso", afirmou.