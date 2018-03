Governo não tem dinheiro para concluir Angra 3, diz ministra A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, disse hoje, na Comissão de Minas e Energia da Câmara, que a decisão sobre a conclusão da usina nuclear Angra 3 dependerá, entre outras fatores, de financiamento para a obra. Segundo ela, o custo da usina é de US$ 1,8 bilhão - ou, se computados os investimentos já feitos, de US$ 2,2 bilhões. A ministra disse que a Eletrobrás não tem condições de sustentar sozinha esse investimento. "Se a Eletrobrás colocar US$ 2,2 bilhões, ela pára o resto", afirmou. A ministra disse que a tarifa da energia nuclear é mais cara do que a das demais fontes, mas ponderou que é possível aceitar pagar esse custo maior para dar escala a esse segmento e para fazer política científica e tecnológica. A ministra disse que o assunto poderá ser discutido na reunião do Conselho Nacional de Política Energética prevista para este mês, mas afirmou que uma eventual concretização desse investimento ou de novos investimentos na área de geração deve esperar pelo menos dois anos, já que hoje há 7.000 Megawatts de energia elétrica sobrando no País.