Governo não trocará negociadores da Alca, afirma Dirceu O ministro da Casa Civil, José Dirceu, garantiu hoje que não haverá troca de negociadores brasileiros da Alca. "Acredito que o universo de interesses que o governo representa e as complexidades das negociações da Alca podem parecer que haja descompasso dentro do governo em relação a isso. Mas não há", disse. Ele afirmou que quem conduz as negociações da Alca é o Itamaraty. Segundo o ministro, as negociações comandadas pelo ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, estão "sendo bem conduzidas e de acordo com as determinações do Palácio do Planalto", mas admitiu que há divergências em diferentes setores da indústria e do comércio em relação ao assunto. "E isso, muitas vezes, reflete dentro do próprio governo", disse. O ministro assegurou que não há hipótese de algum dos setores ser alijado das discussões. "O País precisa de unidade interna para enfrentar uma situação tão importante e tão difícil quanto a da Alca", disse. "O País pode ficar tranqüilo que há unidade dentro do governo."