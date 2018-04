Governo não vai restabelecer alíquota de 27,5% para IR O ministro do Planejamento, Guilherme Dias, afirmou que apesar de o governo estar editando amanhã medida provisória mantendo indefinidamente em 9% a alíquota da CSLL, o governo não vai insistir em restabelecer a alíquota de 27,5% para o Imposto de Renda. No final do ano passado, logo após a aprovação pelo Congresso da correção da tabela do IR, reduzindo a maior alíquota de 27,5% para 25%, e a redução da alíquota da CSLL para 8%, o governo editou medida provisória restabelecendo o valor da alíquota de 27,5%. O governo argumentou, na época, que foi aprovada uma redução de receita sem a respectiva compensação, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao ser perguntado por que a medida provisória de amanhã não incluirá o IR, Dias argumentou que o governo foi derrotado duas vezes e não quer insistir com essa proposta. Segundo Dias, a alíquota de 9% garantirá uma receita da ordem de R$ 1,1 bilhão para o Orçamento de 2003. O ministro informou que essa será a única receita condicionada na proposta orçamentária para o próximo ano. De acordo com dados divulgados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a receita estimada para o Orçamento de 2003 é de R$ 249,6 bilhões - o equivalente a 17,66% do Produto Interno Bruto (PIB). Esse valor não inclui receitas da Previdência Social e do FGTS. Dias ressaltou, em sua exposição inicial sobre a proposta orçamentária para 2003, que a estimativa de receita no orçamento para o próximo ano não considerou qualquer ingresso extraordinário de recurso. Em relação às metas fiscais, o ministro do Planejamento afirmou que os valores incluídos na proposta orçamentária são consistentes com a manutenção da meta do superávit primário para o setor público consolidado de 3,75% do PIB. A meta consta do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). O projeto de lei orçamentária prevê um resultado primário para o governo central de R$ 39,7 bilhões, o que corresponde a 2,8% do PIB. Desse valor, R$ 7,8 bilhões serão obtidos pelo superávit primário das contas das empresas estatais federais. Crescimento O projeto do Orçamento da União para 2003 projeta um crescimento do PIB real de 3%, baseado em valor médio para o câmbio de R$ 2,90 por dólar, e um crescimento do IGP-DI, ponta a ponta, de 6%. Na proposta orçamentária, o governo fez uma revisão na expectativa do crescimento do PIB para 2003, que era de 4%. Dias Disse que também a expectativa de crescimento do PIB para 2002 foi revista de 2,5% para 1,5%. Resultados Primários No projeto de Lei Orçamentária para 2003, o governo está prevendo uma receita total, fora a Previdência, de R$ 249,6 bilhões e uma despesa total, exclusive a Previdência, de R$ 198,2 bilhões, o que implicará resultado primário de R$ 51,4 bilhões. O Ministério do Planejamento prevê ainda um déficit de R$ 19,6 bilhões no resultado do INSS em 2003 e um déficit de R$ 27,8 bilhões no resultado da previdência pública. Todos esses resultados implicarão superávit no resultado primário do governo central de R$ 31,8 bilhões.