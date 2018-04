Governo nega ajuda ao CIT O governo americano negou ontem a liberação de nova ajuda ao CIT Group, entidade financeira especializada em empréstimos a pequenas e médias empresas. "As negociações com as agências governamentais terminaram. Não há possibilidade de a companhia receber mais recursos do governo no curto prazo", declarou o CIT em comunicado. "Mesmo em períodos de dificuldades financeiras, acreditamos que há um limiar muito elevado para o extraordinário apoio governamental para empresas específicas", disse a porta-voz do Departamento do Tesouro, Meg Reilly, em Washington. A entidade já havia recebido ajuda de US$ 2,3 bilhões em dezembro do ano passado, pelo Programa de Recuperação de Ativos Problemáticos (Tarp, na sigla em inglês). O conselho de diretores do CIT Group estuda alternativas para resolver a situação da companhia.