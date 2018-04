Governo nega mudança nas metas fiscais dos Estados O secretário do Tesouro Nacional, Eduardo Guardia, disse hoje à Agência Estado que os Estados não estão negociando mudanças nas metas fiscais acertadas com o governo federal. Ele afirmou que os contratos de refinanciamento das dívidas dos Estados contemplam metas para vários itens, como gasto com pessoal, arrecadação e trajetória da dívida em relação à receita líquida anual. ?Essas metas são revistas periodicamente, para ajustá-las ao cenário macroeconômico?, disse. ?Alguns Estados estão nesse processo agora.? Ele citou como exemplo a queda no nível de atividade da economia que resulta em menos arrecadação do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Por outro lado, disse, a inflação está mais alta do que o projetado para o ano, o que empurra a arrecadação para cima. As metas dos Estados precisam acomodar essas mudanças de cenário. A assessoria do ministro da Fazenda, Pedro Malan, informou que as negociações ainda não chegaram à sua consideração. Informou que a Fazenda sempre tratou as pressões para afrouxar os programas dos Estados com muita reserva, por considerar que os contratos são documentos jurídicos perfeitos que foram aprovados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e que rever as metas para algum Estado significa desmontar toda a base do programa de ajuste fiscal do setor público.