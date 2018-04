Governo negocia ampliar poder do BNDES para exportações O governo brasileiro começou nesta segunda-feira a costurar a cooperação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Corporação Andina de Fomento (CAF). O objetivo será ampliar o poder de financiamento do banco brasileiro às exportações de bens e de serviços e aos investimentos de empresas brasileiras nos vizinhos, bem como contornar as restrições ao crédito geradas pelas elevadas taxas de risco dos países da região. Com base nessa cooperação, o governo espera também obter a reativação do Convênio de Crédito Recíproco (CCR), um dos principais instrumentos de fomento ao comércio entre os países latino-americanos. Esses objetivos foram discutidos durante reunião entre representantes das três instituições financeiras e os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Guilherme Dias. Na base das conversas estão as estratégias do governo de promover a maior integração física e comercial entre os países latino-americanos - em especial, entre os do Mercosul e os andinos - e de buscar fontes alternativas e locais de alavancagem do comércio, das obras de infra-estrutura e das parcerias e investimentos empresariais. Segundo Amaral, tanto o BID, quanto a CAF e o BNDES se mostram decididos a levar os projetos adiante. "A integração entre os países da região agora está mais nas mãos das iniciativas e dos empreendimentos privados. O que queremos é oferecer os meios para que esses projetos sejam levados adiante", afirmou o ministro. "Com esses mecanismos, pretendemos acabar com uma das principais travas ao comércio e aos investimentos, que é a taxa de risco-país imbutida no financiamento", completou. Segundo Amaral, cerca de seis idéias foram apresentadas na reunião. Dentro de um mês, representantes da CAF e do BID deverão encaminhar suas conclusões. A base desses trabalhos estará na criação de mecanismos que permitam a essas duas instituições ter papéis mais ativos no comércio entre os países latino-americanos. Um dos mecanismos em estudo será o apoio do BID e da CAF ao Convênio de Crédito Recíproco (CCR), o principal instrumento de financiamento do comércio, que tem nos Bancos Centrais da Associação Latino Americana de Integração (Aladi) os seus garantidores e operadores. Segundo Amaral, a idéia será retirar dos BCs a função de garantidor dessas operações comerciais - eles apenas se manteriam como operadores. Nas suas contas, a CAF e o BID poderiam disponibilizar de US$ 200 milhões a US$ 300 milhões, cifra que serviria como garantia. Esses recursos seriam obtidos por meio de linhas de contingência dessas instituições ou da criação de um fundo dos países da Aladi. Segundo Guilherme Dias, outra idéia em estudo é a ampliação do Fundo Latino-americano de Reservas (FLAR) e seu redirecionamento para o financiamento do comércio regional. Esse organismos é uma espécie de "Fundo Monetário Internacional (FMI)" dos países andinos, dispõe de US$ 1 bilhão e tem como objetivo o socorro a problemas de liquidez de seus membros. "Para enfrentar problemas de balanço de pagamentos, US$ 1 bilhão não resolve. Mas para reforçar o comércio será suficiente", afirmou. Outro mecanismo em estudo é a cooperação do BID e da CAF com o BNDES para permitir que o banco brasileiro possa financiar operações hoje restritas. Segundo Amaral, essa cooperação teria o poder de eliminar os limites que hoje existem para as operações de financiamento do BNDES para projetos em outros países. Permitiria ainda à instituição elevar o seu status e contar com a preferência no pagamento dos débitos. O ministro mencionou ainda que a CAF poderá participar da ampliação da Seguradora Brasileira de Crédito às Exportações (SBCE). Finalmente, está em estudo o investimento de fundos de pensão dos países latino-americanos em obras de infra-estrutura na região. Para contar com o apoio da CAF a esses mecanismos, o governo brasileiro aumentou sua cota de participação na instituição de 2% para 4% no mês passado. Segundo Guilherme Dias, essa participação passa de US$ 50 milhões para US$ 100 milhões - valor suficiente para alancar US$ 800 milhões em exportações brasileiras de bens e de serviços.