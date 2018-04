Governo negocia para barrar projetos sobre Previdência

A proposta ainda inclui a formação de uma mesa de negociação que trate de novas concessões a partir de 2011 para essa faixa de segurados do INSS. Foi ainda sinalizada a manutenção da política atual de reajuste real do mínimo que, desde 2006, tem sido corrigido por uma fórmula que leva em conta a inflação acumulada no ano anterior somada à alta do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. Essa política acabará no ano que vem.

O conjunto de ações, denominado informalmente de ?Pacote Previdência?, seria a moeda de troca para encerrar a tramitação de três projetos que preocupam o governo por elevar as despesas públicas: o que extingue o fator previdenciário (mecanismo redutor aplicado no cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição), o que vincula o reajuste anual dos benefícios previdenciários à política de aumento real do salário mínimo e o que corrige o valor atual das aposentadorias e pensões, recuperando a sua equivalência em salários mínimos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.