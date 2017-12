Governo negocia redução de imposto para montadoras O ministro do Planejamento, Guido Mantega, informou na noite desta quarta-feira que o governo está negociando um plano de auxílio ao setor automobilístico que terá por objetivo no médio e longo prazo criar 300 mil empregos na cadeia do setor. Segundo ele, o governo está disposto a conceder redução do IPI sobre os carros mas exige, em troca, que as montadoras não aumentem preços nem façam demissões. Ele não quis dizer se o acordo atingira apenas carros populares e que isso faz parte da negociação em curso. Ele previu um acordo em breve.