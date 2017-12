Governo negocia venda de álcool nacional ao Japão Uma missão oficial do governo brasileiro deve viajar ao Japão no dia 13 deste mês, para dar continuidade às negociações que permitirão a venda de álcool brasileiro para o mercado japonês. Técnicos dos ministérios da Agricultura, Minas e Energia e Relações Exteriores devem integrar a missão que irá a Tóquio. O grupo deve ser liderado pelo secretário de Produção e Comercialização do Ministério da Agricultura, Linneu Costa e Lima. Hoje, empresários que estiveram no Japão no mês de janeiro se reunirão, a partir das 14h30, com o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. A reunião será no gabinete do ministro, em Brasília. O grupo deve relatar o andamento das negociações com o Japão. Em agosto do ano passado, o governo japonês autorizou a mistura opcional de 3% de álcool na gasolina, o que demandaria cerca de 1,8 bilhão de litros de álcool por ano. Antes de comprar o álcool brasileiro, os japoneses querem ter garantias de abastecimento e de preço.