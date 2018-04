Governo ofertará 16,2% do capital da Sabesp O Governo do Estado de São Paulo divulgou hoje o edital de oferta global de ações ordinárias da Sabesp. Segundo o comunicado, serão colocados 4.615.260.000 papéis ON, equivalentes a 16,2% do capital votante e total da companhia. Além disso, será disponibilizado um lote adicional de 692.289.000 ON, para atender um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no processo. O Governo afirma na nota que, após a oferta, continuará observando a obrigação de manter direta ou indiretamente a propriedade de, pelo menos, 2/3 das ações ordinárias da Sabesp, conforme estabelecido pela Lei Estadual n° 8.523, de 1993. No comunicado, o Governo afirma ainda que, após licitação, foram escolhidos os bancos UBS Warburg e Santander Central Hispano Investment para serem coordenadores da oferta no exterior e no Brasil. No edital de oferta pública de ações ordinárias da Sabesp, o governo afirma que o pedido do público para reserva de ações poderá ser feito a partir do dia 24 de abril, quarta-feira, junto aos bancos coordenadores da operação. A liquidação financeira da oferta está prevista para 14 de maio. O preço das ações na operação será determinado por processo de bookbuilding, como nas operações semelhantes. As reservas poderão ser feitas até que saia o preço do papel.