Governo oficializa novas metas de exportação O governo oficializou hoje as novas metas para a balança comercial deste ano que deverá registrar exportações de US$ 90 bilhões e superávit comercial de US$ 30 bilhões. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concordou com as novas previsões do governo. Anteriormente, a expectativa do governo era de exportações de US$ 88 bilhões e superávit de US$ 28 bilhões. O próprio presidente já vinha anunciando em seus discursos a nova previsão de superávit comercial de US$ 30 bilhões. "Nós estamos com a média de exportação muito próxima de US$ 400 milhões por dia. Em comparação com o mês de agosto, podemos ver que vamos seguramente estar acima de US$ 8 bilhões ao mês podendo, inclusive, dependendo da Segunda quinzena de agosto, chegar a US$ 9 bilhões", afirmou ele acrescentando que o desempenho da balança comercial sinaliza à elevação da meta de exportações para US$ 90 bilhões. Astra Multipower A informação do ministro foi dada em entrevista após a apresentação do novo carro da General Motors, movido a gasolina, álcool ou gás natural veicular. O veículo - um Astra Multipower. O presidente Lula fez questão de experimentar o carro que estava estacionado no pátio que fica no fundo do Palácio do Planalto. Ele ligou o motor, acelerou algumas vezes e acionou o sistema que altera o tipo de combustível usado pelo veículo. Ao sair do carro, o presidente disse aos jornalistas: "comprem o carro que vale a pena".