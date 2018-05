Governo orienta Petrobras sobre como agir contra lockout

O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, frisou que a prática é proibida pela legislação brasileira e, portanto, não será tolerada. Segundo ele, há suspeita de que empresas estejam por trás do movimento. "Nem o governo e nem a sociedade toleram o descumprimento da lei. Todos os crimes serão averiguados e os responsáveis serão punidos", garantiu o ministro.

Cardozo rechaçou qualquer negociação da parte do governo com o movimento de paralisação, cujo fim já foi determinado judicialmente. "Não se negocia com a prática de crimes", enfatizou. Segundo o ministro dos Transportes, César Borges, não há indícios de desabastecimento porque o movimento de paralisação seria pontual. "O movimento já começou fraco e está ficando cada vez mais fraco. Não há prejuízo ao escoamento da safra ou de outros produtos", afirmou.